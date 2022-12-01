حمية: 22 مليون دولار من قرض البنك الدولي لصيانة طرق لبنان

غرّد وزير الأعمال علي حمية عبر حسابه الخاص عبر تويتر:

“وفقاً للمقررات الصادرة عن اجتماع المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي عقد في السراي الحكومي، فقد تم تكليف مجلس الإنماء والاعمار بالمضي بتلزيم اعمال الصيانة على الطرقات بما فيها مستلزمات السلامة المرورية بمبلغ يقدَّر بحوالي 22 مليون دولار من قرض البنك الدولي”.

وكانت غرقت الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية جراء الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى زحمة سير خانقة، فيما علق المواطنون لساعات داخل سياراتهم، في حين جرفت الأمطار بعض السيارات ملحقة أضراراً مادية كبيرة، عدا عن تعرّض الناس لمخاطر صحية.