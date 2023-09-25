سبل تعزيز التعاون على طاولة البحث بين حمية وسفير الهند

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه ظهر اليوم في الوزارة ، سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن الشيخ، يرافقه القنصل والملحق التجاري آجاي كومار ومسؤولة العلاقات التجارية رنا زيتوني ، وتناول البحث آخر التطورات العامة ، وكذلك السبل الآيلة لتعزيز نمو العلاقات بين البلدين، ولا سيما في قطاعات تعنى بها الوزارة .

وهنأ حمية سفير الهند بتوليه منصبه الجديد في لبنان، متمنيا له “التوفيق في مهامه” ، مشيرا إلى “أن علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين ، تفرض علينا البحث في كيفية استشراف سبل تعزيز نموها على مختلف الصعد ، ولاسيما في قطاعات حيوية تعنى بها الوزارة، وخصوصا في ما يتعلق بقطاع النقل السككي، نظراً لما تتمتع به الهند من خبرات واسعة في هذا المجال”، مضيفاً بأن ” التوجه العالمي المستجد اليوم ، يتمثل في رسم كوريدورات النقل الجديدة، والتي تتربع خطوط النقل السككي في مركزها الأمر الذي يحتم علينا في لبنان العمل على إعادة إحياء خط سكة الحديد فيه ” ،مشيراً في هذا السياق الى ان ” الخبرات الهندية في قطاع النقل السككي، التي يمكننا في لبنان الإفادة منها “، مرحباً في هذا الإطار بالشركات الهندية الإستثمارية المتخصصة كافة للتوجه إلى لبنان، وذلك للاستثمار في قطاعات ومرافق تعنى بها الوزارة، ولاسيما في قطاع المرافئ البحرية التخصصية ، وكذلك في قطاع النقل وسكك الحديد”.

بدوره أكد سفير الهند أن” تعزيز نمو العلاقات التاريخية بين الهند ولبنان، يعد أولوية، ” مضيفا بأن ذلك مرده إلى أن ” المبادرات التي تطلقها الهند اليوم على مستوى العالم ، ترتكز أساساً على مبدأ الصداقة العالمية وتبادل الخبرات فيما بين دوله ، وذلك نظرا لما تعتقده من أهمية ذلك بالنسبة إليها على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد سواء “، مشيراً الى أن “هذا المبدأ ينسحب على لبنان كدولة صديقة للهند ” ، معرباً عن ” اهتمام بلاده بتعزيز نمو العلاقات الهندية- اللبنانية ” .