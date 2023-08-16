الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حمية: باخرة التنقيب وصلت إلى نقطة الحفر

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2023 9:45 صباحًا
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

A A A
طباعة المقال

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “اكس”: “للعلم اليوم  الأربعاء 2023/8/16 صباحا، باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 قد وصلت الآن إلى نقطة الحفر المحددة لها”.

وكان قد أعلن حمية في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” سابقًا انه “بتاريخ اليوم الثلاثاء 2023/7/1 تم السماح من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل لباخرة التنقيب عن النفط والغاز بالدخول إلى المياه البحرية اللبنانية والتوجه مباشرة الى نقطة التنقيب المحددة في البلوك رقم 9 ، والتي من المتوقع وصولها الى لبنان في أواسط شهر آب الحالي”.

كما عقد حمية في مكتبه في الوزارة في وقت سابق اجتماعا مع المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة “توتال” رومان دو لا مارتنير، في حضور المدير العام للجنة ادارة مصلحة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، المدير العام للمديرية العامة للطيران المدني فادي الحسن، عضوي مجلس ادارة هيئة قطاع البترول كابي دعبول ووسام الذهبي، حيث تم خلاله البحث في اللمسات الاخيرة للنقاشات التي جرت طوال الفترة الماضية بين الوزارة وشركة “توتال”، وخصوصا في ما يتعلق بالاجراءات والتسهيلات والامور اللوجستية التي سيوفرها لها مرفأ بيروت والمطار خلال فترة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9.

وشدد حمية خلال الاجتماع على أن “المرفأ والمطار قد أصبحا على أتم الجهوزية والاستعداد لمواكبة عمل الشركة في كامل فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البقعة رقم 9”.

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس لبنان
    حرارة ورطوبة عالية.. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟
    النائب نزيه متى
    متى يتحدث عن الكحالة.. وأهضم ما جاء في خطاب "نصرالله"
    النائب سليم الصايغ
    الصايغ: الكيل طفح ولا يُمكن الاستمرار بالطريقة التقليدية

    الأكثر قراءة

    شاحنة الكحالة
    شاحنة الكحالة... تصعيد إيراني سيبدأ من لبنان
    عناصر ينتمون إلى حزب الله
    فيديو لمدرعات عسكرية بعد حادثة الكحاله.. رسالة جديدة من حزب الله!
    آخر صورة لأندريا مازيتو
    آخر "سيلفي" في حياته