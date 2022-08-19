حميه: للانفتاح والتواصل من أجل العبور بلبنان الى الأمان

لبى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه دعوة رئيس رابطة خريجي الجامعة اللبنانية في الجبل الدكتور هشام عجيب إلى حفل عشاء في منزله في بعلشميه، حضره عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب اكرم شهيب تخلله لقاء جانبي بين حميه وشهيب.

وحضر اللقاء شخصيات اقتصادية ونقابية وثقافية واجتماعية.

ورحب شهيب بالوزير حميه منوها بكفاءته ونشاطه، مشددا على “جو الحوار والتواصل القائم والذي يصب في مصلحة لبنان ويعكس جوا من الارتياح لدى معظم الافرقاء”. وقدر شهيب للدكتور عجيب “هذا الجمع المميز لمختلف الاطياف والكفاءات”.

وتحدث الوزير حميه عن “اهمية الانفتاح والتواصل من اجل العبور بلبنان الى بر الامان وارساء جو التفاهم والحوار من اجل النهوض من الازمة القائمة والتي يتأثر بها جميع اللبنانيين”، منوها بهذا اللقاء “الذي عودنا صديقنا الدكتور عجيب على ان يكون المنفتح والمحب والصادق في ما يفعل”.

بدوره أكد الدكتور عجيب ان “وجود هذا التنوع والنخب من الحضور الكريم هو رسالة واضحة عن صفة اللبناني المنفتح والذي يسعى جاهدا من اجل رفع شأن بلده وإرساء مبدأ التفاهم عند كل مفصل واستحقاق”.

ورحب بشهيب “الرجل القريب من الناس والذي مهما علت وكثرت الصفات يبقى هو اكرم شهيب وتأتي من بعده الالقاب”.

كذلك، رحب “بالصديق علي حميه والذي يحمل صفات المصداقية والشفافية والجرأة وهي الصفات التي تبني المستقبل وترسي المؤسسات وما انجازاته الى الدليل الواضح عن صفاته”.

ورحب أيضاً بنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا “التي يجب ان يكون لها الدور الابرز في بناء المستقبل واعتماد الشفافية في عمل المؤسسات من خلال المكننة وتفعيل دور التكنولوجيا في النظام اللبناني”.