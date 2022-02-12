حميّة في العراق لإبرام اتفاقات وتعزيز العلاقات

وصل وزير الاشغال العامة والنقل، علي حميّة إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث كان في استقباله في المطار نظيره العراقي، ناصر حسين بندر الشبلي وسفير لبنان في العراق علي أديب الحبحاب.

وفور وصوله عقد حميّة اجتماعاً ثنائياً مع نظيره العراقي، الذي رحب بضيفه ترحيباً حاراً.

بدوره، أبدى حميّة تقديره الشديد لحسن استقباله، معبراً عن شكره وامتنانه للعراق حكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال، منوهاً بالدعم العراقي للبنان، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية، وبالتصميم المشترك على تطويرها.

وأضاف حميّة: “العراق بلد عزيز وشقيق. ونتطلع الى تطوير مجالات العمل بين بلدينا، كما سنبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين العراقيين السبل الآيلة الى تعزيز العلاقات في مجالات النقل البري والبحري والجوي وموضوع الترانزيت عبر العراق الى الكويت وإيران ودول الخليج ودخول الشاحنات والبرادات اللبنانية الى مقصدها الأخير في المدن والمحافظات العراقية كافة”.

كما تطرق حميّة إلى البحث مع الشبلي في التأسيس لإبرام اتفاقات على مستوى النقل البري والجوي والبحري.