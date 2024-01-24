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حميّة: كل الأنظار اليوم متوجهة الى الاعتماد المرصود لبند صيانة الطرق

منذ 38 دقيقة
علي حمية

علي حمية

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كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، في منشور على حسابه عبر منصة “اكس”: “التوجيهات اعطيت فوراً للبدء بالمعالجة الطارئة – ولو المؤقتة – للانزلاق الذي حصل مؤخراً لحائط الدعم المحاذي لطريق ضهر البيدر الدولي”.

وأضاف، “كل الامكانات المتاحة حالياً لدى الوزارة، ستبقى مسخرة للحفاظ على السلامة العامة والمرورية، ولكننا نذكر مجدداً بأن هذه الإجراءات هي مؤقتة، فالحلول الجذرية أصبح طريقها معلوماً”.

وتابع حمية، “كل الأنظار اليوم متوجهة الى الاعتماد المرصود لبند صيانة الطرق في موازنة الوزارة والمراد اقراره في مجلس النواب”.

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