حميّه: تفعيل النقل المشترك على سكته الصحيحة

عرض وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه مع وفد من نقابات النقل المشترك برئاسة ريمون فلفلي أوضاع المصلحة والعاملين بها وما آلت اليه الامور.

وأثنى الوفد على جهود الوزير حميّه لإعادة تفعيل وإحياء هذا القطاع من خلال مروحة الاتصالات التي يقوم به، معتبراً إنه “إذا ما قيض لهذه الخطة التي قدمها حمية ان تنفذ فإن سلسلة من المشكلات يمكن ان تحل بدءاً بأزمة المواطن في التنقل مروراً بتقليل اعتماد اللبنانيين على وسائل نقلهم الخاصة، وصولاً الى التخفيف من نسبة الإنفاق في الدخل القومي على استهلاك البنزين ومستلزمات التنقل والمواصلات”.

بدوره أكد حميه امام الوفد أن “اعادة تفعيل هذا القطاع ستتم من خلال صيانة الـ45 باصاً المتوقفة عن العمل من خلال هبة لا تكلف الخزينة شيئاً، وخطة النقل العام المشترك التي اعدّها على كامل الاراضي اللبنانية والتي كانت موضع اهتمام ومتابعة وثناء من قبل البنك الدولي”.