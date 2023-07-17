حنكش: الاجتماع الخماسي مهمّ لخرق مشهد الجمود.. ولكن!

أشار عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش إلى أنّ “الاجتماع الخماسي في الدوحة اليوم، مهم وخطوة إضافية باتجاه خرق مشهد الجمود والنزيف الذي يعاني منه البلد الذي لم يعد يحتمل”.

ولفت حنكش إلى أنّ “كل المساعي لانتخاب رئيس، معطلة من قبل فريق يعطّل مرارًا وتكرارًا”.

يشار إلى أنّ اللجنة الخُماسية لأجل لبنان، اجتمعت اليوم في العاصمة القطرية، بمشاركة مُمثلي السعودية ومصر والولايات المُتحدة وقطر، والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي سبق أن زار لبنان ثم السعودية، وأنهت أعمالها ظُهرًا.

وبحسب معلومات صحافية، كان الاجتماع إيجابيًا، وقد بدأت الأمور تأخذ منحًى جديًا في البحث عن حلول. وقد اتفق الحاضرون على متابعة ودعم جولات لودريان بين لبنان ودول المنطقة.