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حنكش: الثورة تستكمل عبر صناديق الإقتراع

منذ 30 دقيقة
الياس حنكش

الياس حنكش

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أكد رئيس اقليم المتن الكتائبي النائب المستقيل الياس حنكش” أن الأزمات في لبنان تطال جميع اللبنانيين بمعزل عن الطائفة التي ينتمون اليها الا أن بعض الأحزاب تدعي الدفاع عن حقوق طوائفها وتخوض معارك وهمية وتذل اللبنانيين يوميا بحصص غذائية بعد أن سطت على ودائعهم وأرزاقهم وهددت معيشتهم وساهمت في انهيار الدولة”.

كلام حنكش جاء خلال العشاء التكريمي الذي أقامه قسم هيوستن على شرفه حيث يقوم بجولة في الولايات الأميركية بحضور شخصيات روحية وحزبية ورجال أعمال ومناصري الحزب وأبناء الجالية اللبنانية في الولاية.

وأضاف “أن ثورة الشعب اللبناني التي اندلعت في 17 تشرين الأول 2019 والتي حطمت الحواجز بين اللبنانيين وأنهت مفهوم تأليه الزعماء لم تنته وستستكمل في أول استحقاق انتخابي بعد أقل من سنة وجميعنا مدعوون للمشاركة عبر الاقتراع لأشخاص قادرين على بناء لبنان الجديد ومحاسبة من اعتدى على السيادة اللبنانية ومن أوصل الوطن الى الانهيار عبر عقد الصفقات ومخالفة القوانين”.

وختم متوجها بالشكر إلى القيمين على الحفل، وقال:”لا خوف على لبنان بوجود مقيمين ومغتربين مناضلين في سبيل بناء دولة قوية ولقاء المغتربين والاستماع الى مسيراتهم الناجحة يدفعنا لاستكمال المواجهة الصعبة التي نخوضها في لبنان وعدم الاستسلام”.

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