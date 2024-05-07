حنكش: الحزب يلّي بيعتبر ٧ أيار يوم مجيد ما في منّه خير

كتب النائب الياس حنكش عبر حسابه على منصة “اكس”: “الحزب يلّي بيعتبر ٧ أيار يوم مجيد… ما في منّه خير!”.

الحزب يلّي بيعتبر ٧ أيار يوم مجيد … ما في منّه خير!#٧_أيار — Elias Hankach (@EliasHankach) May 7, 2024

فيما كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر “اكس”: “هل من اعتذار على غزوة ٧ أيار ٢٠٠٨ عندما قامت ميليشيا انطلاقا من فوقية واستعلاء وكأنها فوق القانون ومشروع مناقض للدستور والعيش مع الآخرين بسلام فكان الإعتداء على الأهالي في مشهدية مقززة من خلال عراضات مسلحة حيث تمّ ترويع الناس وسقوط عشرات الضحايا؟! تاريخ ٧ أيار إن حكى لسجّل وصمة عار”.

هل من اعتذار على غزوة ٧ أيار ٢٠٠٨ عندما قامت ميليشيا انطلاقا من فوقية واستعلاء وكأنها فوق القانون ومشروع مناقض للدستور والعيش مع الآخرين بسلام فكان الإعتداء على الأهالي في مشهدية مقززة من خلال عراضات مسلحة حيث تمّ ترويع الناس وسقوط عشرات الضحايا تاريخ ٧ أيار إن حكى لسجّل وصمة عار — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) May 7, 2024