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حنكش: الحزب يلّي بيعتبر ٧ أيار يوم مجيد ما في منّه خير

منذ ساعتين
آخر تحديث: 7 - مايو - 2024 11:20 صباحًا
النائب الياس حنكش

النائب الياس حنكش

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كتب النائب الياس حنكش عبر حسابه على منصة “اكس”: “الحزب يلّي بيعتبر ٧ أيار يوم مجيد… ما في منّه خير!”.

فيما كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر “اكس”: “هل من اعتذار على غزوة ٧ أيار ٢٠٠٨ عندما قامت ميليشيا انطلاقا من فوقية واستعلاء وكأنها فوق القانون ومشروع مناقض للدستور والعيش مع الآخرين بسلام فكان الإعتداء على الأهالي في مشهدية مقززة من خلال عراضات مسلحة حيث تمّ ترويع الناس وسقوط عشرات الضحايا؟! تاريخ ٧ أيار إن حكى لسجّل وصمة عار”.

 

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