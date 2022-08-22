حنكش: الدولار الجمركي كارثة اقتصادية بحق شعب بكامله

اعتبر عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش ان “المشكلة في لبنان ان الدستور هو وجهة نظر تتم استباحته وفق المصالح بهدف التعطيل، مشيرًا الى ان اغتصاب مبدأ احترام الدستور بحجج صلاحيات الرئاسات هو ما اوصل البلد الى هنا”.

حنكش وفي حديث لصوت لبنان، أكد ان “السلطة تمتهن الترقيع فهي لا تحل اساس المشكل انما تعالج النتائج”، لافتا الى ان “اقرار الدولار الجمركي على 20 الف ليرة للدولار كارثة وطنية في وقت ان المعاشات لم تصحح والقدرة الشرائية شبه معدومة، أما الادوية والسلع الاساسية فشبه مقطوعة”، مضيفًا: “هذا سيزيد التهريب وانقطاع السلع ولن يدخل الاموال الاضافية الى الدولة، أما السعر الانسب فيحتاج لدراسة معمقة والمنطق يقول ان يكون الدولار الجمركي بين 8 و12 الف ليرة مع رفع تدريجي”.

وتابع: “الاعتراض على اقراره لا يجب ان يقتصر على الكلام انما يجب اخذ موقف حاسم فنحن بانهيار والضريبة لا تفرض بشكل عشوائي، في حين هناك بعض النواب الذي يلعبون الدور الشعبوي في موضوع رفع الدولار الجمركي مع العلم أنه ينتمون الى كتل أفرزت وزراء يطالبون برفعه”.

وردًا على سؤال، أكد ان “الدولار الجمركي على 20 الف ليرة انتهى”.

ورأى حنكش ان “الدولار الجمركي كارثة اقتصادية بحق شعب بكامله تضاف الى تبخر المعاشات والتعويضات والاموال في المصارف، وللاسف الضرائب في هذا البلد هي للسرقة فقط”.