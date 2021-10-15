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حنكش: الرصاص ما برجّع الأرواح!

15 - أكتوبر - 2021
الياس حنكش

الياس حنكش

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غرّد النائب المستقيل الياس حنكش عبر حسابه الخاص على “تويتر”:

“من الساعة ١ الضهر لهلق سكان جسر الباشا وسن الفيل والمناطق المجاورة ما عم يقدروا يطلعوا من بيوتن من ورا كمية الرصاص الكبيرة يللي عم تنزل علين متل الشتي وعم تكسّر قزاز السيارات وتفوت عالشقق والمؤسسات.
الوضع مش مقبول!
الله يرحم الضحايا اللي راحوا … الرصاص ما برجّع الأرواح!”

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