حنكش: الضرائب المفروضة لا تتلاقى مع خدمات الدولة

اعتبر النائب الياس حنكش عبر صوت لبنان أن المشكلة الأساسية بالذهنية وبالسياسات التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه، لافتًا إلى “صف” الأرقام في الموازنات الوهمية، مشيرًا إلى أن سجل حزب الكتائب حافل بالتصويت ضد هذه الموازنات والطعن فيها من خلال المجلس الدستوري، مؤكّدًا أن الضرائب المفروضة لا تتلاقى مع الخدمات التي تقدّمها الدولة، وأن المشكلة تكمن في حوكمة وترشيد الإدارة العامة.

وانتقد حنكش صرف 34% من النفقات على القطاع العام، بوجود الموظفين الوهميين والمحسوبيات، وجباية الضرائب من الشعب “المأفلس” إلى جانب عدم القدرة على الجباية.

ورأى حنكش أن تعدد المشاكل وترابطها تتطلّب تحديد الرؤية لدور لبنان، وأن لبنان الجديد والمتطور والحديث يتطلّب حوكمة صحيحة وإدارة رشيدة وقبل كل شيء الإنتظام بالمهل والتواريخ من دون استباحة الدستور وبعيدًا عن الاستنسابية وبتفعيل الرقابة والمحاسبة.