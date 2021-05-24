حنكش: انتو كدولة شو شغلتكن بالتحديد؟

غرّد النائب المستقيل الياس حنكش عبر “تويتر”: “في أمن؟

في قضاء؟

في دولة؟

طيب اذا مجموعة بنص بيروت عم تهتف وتفتخر بقتل رئيس الجمهورية وتهدد غيره…

انتو كدولة شو شغلتكن بالتحديد؟

بشير الجميل رئيس أسس لجمهورية بـ٢١ يوم…

انتوا بـ٢١ ألف يوم ما رح تبنوا بلد!”.

يذكر أنه أقام فريق من الحزب “السوري القومي الإجتماعي” في شارع الحمرا احتفالاً علت هتافات تهدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بالقتل كما تم اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل. ونتيجة هذا الأمر كان رد من “القوات اللبنانية” صدر في بيان عن الدائرة الإعلامية.

يذكر أن الخلاف لا يزال مستمراً بين ما تمثله القيادة المنتخبة في أيلول الماضي في الحزب وبين النائب أسعد حردان، الذي اعترض على هذه الإنتخابات ورفض الإعتراف بنتائجها وطلب إبطالها.