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حنكش: بدل ما توقفوا أهالي الشهداء وقفوا اللي قتلن!

10 - مايو - 2021
الياس حنكش

الياس حنكش

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غرّد رئيس اقليم المتن الكتائبي النائب المستقيل الياس حنكش عبر تويتر وقال “وليم نون وداڨيد ملاحي خسروا أخواتن الأبطال شهداء فوج الإطفاء جون ورالف بجريمة إنفجار بيروت، توقفوا بالمرفأ هني وعم بطالبوا بحقيقة مين قتل إخواتن، وكانوا حاملين وردة! بدل ما توقفوا أهالي الشهداء وقفوا اللي قتلن!”

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