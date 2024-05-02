حنكش بعد توقيف عصابة إغتصاب الأطفال: سنطرح الموضوع في لجنة التكنولوجيا

المركزية – كتب عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش عبر حسابه على منصة “إكس”: “رغم التحديات التي يواجهها والإمكانيات المحدودة إستطاع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ورئيسه المقدم باتريك عبيد توقيف عصابة من المؤثرين على Tiktok تعتدي جنسياً على القاصرين وتجبرهم على تعاطي المخدرات”.

وأضاف: “بصفتي مقرراً للجنة تكنولوجيا المعلومات سأطالب بطرح الموضوع خلال الجلسة المقبلة”.

وقالت قوى الأمن الداخلي، أمس الأربعاء، عبر حسابها على موقع “إكس” إنه تم توقيف أشخاص مشتبه بضلوعهم بقضايا ابتزاز واعتداءات جنسيّة على صغار من قبل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة بمؤازرة المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية.

كما أوضح البيان أنه تم توقيف 6 أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم 3 قُصَّر ذائعي الصّيت على تطبيق تيك توك، وهم من جنسيّات لبنانيّة، وسوريّة، وتركيّة.

وتابع: “التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل جار لتوقيف جميع أفراد العصابة”.

وفي المعلومات المتداولة، أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية عدة أشخاص من المتهمين باستدراج أطفال واغتصابهم، بينهم أحد المشاهير على منصة “تيك توك” في لبنان، بعدما فضحه مؤثر شهير آخر كان قد أوقف قبله بساعات.

المصيدة عبر “تيك توك”

كما ذكرت المعلومات، بأن الـ”التيك توكر” كان يقوم باستدراج الأطفال عبر تطبيق tiktok باستغلال شهرته، بحجة تنفيذ فيديو لعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يدعو الأطفال بعدها للاحتفال بإحدى الحفلات ليتم بعدها تنفيذ الاعتداء.

ووفق المعلومات عينها، فهم يشكلون عصابة منظمة ومؤلفة من 30 شخصًا تمتهن تجارة الممنوعات واغتصاب الأطفال، بينها 10 أشخاص يختارون لرئيس العصابة الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقسما آخر يحدد مكان الجريمة من خلال حجز الشاليهات المتواجدة في جبل لبنان وبيروت، والقسم الأخير لتنفيذ الاعتداءات.