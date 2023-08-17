حنكش: تحمّلوا مسؤوليّة أفعالكم التعطيليّة

قال النائب الياس حنكش عبر حسابه على منصة “إكس”: “صرتوا مجربين 5 مرّات تشريع سمّيتوه ضرورة. الضرورة الوحيدة هي انتخاب رئيس جمهورية، وكل تشريع غير هيك غير دستوري”!

حنكش أضاف: “لو ما عطّلتوا النصاب على مدى 13 جلسة، كان عنّا رئيس وعم منشرّع، تحمّلوا مسؤولية أفعالكم التعطيلية”.

صرتوا مجربين ٥ مرّات تشريع سمّيتوا ضرورة…الضرورة الوحيدة هي انتخاب رئيس جمهورية، وكل تشريع غير هيك غير دستوري!

لو ما عطّلتوا النصاب على مدى ١٣ جلسة، كان عنّا رئيس وعم منشرّع، تحمّلوا مسؤولية أفعالكم التعطيلية…#مجلس_النواب pic.twitter.com/D6IaP6vgxY — Elias Hankach (@EliasHankach) August 17, 2023

يشار إلى أنّ الجلسة التشريعيّة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، اليوم الخميس، أُلغِيَت بسبب عدم تأمين النصاب، بعد غياب عدد كبير من النواب.