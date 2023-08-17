الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
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حنكش: تحمّلوا مسؤوليّة أفعالكم التعطيليّة

منذ ساعة واحدة
الياس حنكش

الياس حنكش

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قال النائب الياس حنكش عبر حسابه على منصة “إكس”: “صرتوا مجربين 5 مرّات تشريع سمّيتوه ضرورة. الضرورة الوحيدة هي انتخاب رئيس جمهورية، وكل تشريع غير هيك غير دستوري”!

حنكش أضاف: “لو ما عطّلتوا النصاب على مدى 13 جلسة، كان عنّا رئيس وعم منشرّع، تحمّلوا مسؤولية أفعالكم التعطيلية”.

يشار إلى أنّ الجلسة التشريعيّة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، اليوم الخميس، أُلغِيَت بسبب عدم تأمين النصاب، بعد غياب عدد كبير من النواب.

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