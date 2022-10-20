حنكش: توجه نحو تكريس التأجيل أو دخول الفراغ

أشار النائب الياس حنكش الى ان الدور الذي يحسن نواب الكتائب تأديته هو التواصل مع كافة الكتل للوصول الى مرشح للرئاسة يستطيع ان يلاقي دعما اكبر ومروحة اوسع لتأييده، مضيفًا:” هناك توجه نحو تكريس للتأجيل او دخول الفراغ وعلينا انطلاقا من مسؤوليتنا ان ننتخب رئيساً للجمهورية”.

وشدد في حديث عبر الـ LBC على ضرورة اعتماد الدستور والتزام النواب من دون اي اشارة من أحد، مضيفًا:” ليتعالوا قليلا عن المكاتب ولنصبّ الجهود على انتخاب رئيس للجمهورية بدلا من وضعها على طبخة البحص.

وقال: “هناك اجتهادات دستورية نراها في الفترة الاخيرة سواء من اشخاص ضليعين في الدستور او قريبين من القصر، وسبق ودخلنا بسيناريو الفراغ وحكومة غير كاملة المواصفات تستلم البلد سنتين ونصف ورأينا اختراعات دستورية لحسن سير مؤسسات الدولة، إذ لا يوجد اسهل من ان يلتزم النواب بالدستور والتعالي عن مغانم هذه الدولة لان البلد ينهار أما انتخاب رئيس للجمهورية والتحجج بحقوق الطائفة بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة غير مبرر”.

وردًا على سؤال، أضاف: “تكتل التغييريين يحاول ترميم صفوفه لانه ليس حزبا وهو من مختلف الخلفيات”.

وتوقع نائب الكتائب ان يتأمن نصاب بالجلسة الاولى من جلسة انتخاب رئيس ومن بعدها حزب الله وحلفاؤه سيقومون بتطيير الجلسة والنواب الـ13 سيسمون ناصيف حتي.

ولفت الى ان اجتماعاتنا ستتكثف خلال هذه الايام العشرة الاخيرة، وحزب الكتائب يتحاور مع كافة الكتل لتقريب وجهات النظر ومصرون على آلية واضحة ومواصفات واضحة قبل الاتفاق على “الاسم ” الذي هو محط خلاف مع سائر الكتل.

وردًا على سؤال، قال حنكش: ” مصطلح رئيس تحد يعني رئيس يتحدى الفساد والسلاح عبر الدستور والظروف التي نعيشها واليوم البلد لا يتحمل 7 ايار ثان والتحدي هو ان نمنع ان يتجدد تعطيل البلد والهدف هو انتخاب رئيس من قبل كل فريق وان نختار شخصية قد تكون ميشال معوض”.

الى ذلك اعتبر حنكش ان الدول الكبرى يهمها استقرار لبنان مذكرا انه “بعد انفجار مرفأ بيروت المشؤوم زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مرتين لبنان وطلب حينها تشكيل حكومة اذاً المنظومة تعلم متى تدير ظهرها للمجتمع الدولي وتعزل عنها سائر الدول ومتى تقترب منها”.

وتابع: “على الرغم من ان كل الدول تتمنى احترام الدستور الا ان القرار لكل نائب بان ينتخب رئيس جمهورية صنع في لبنان لان هناك جلسة مصيرية لنرد البلد الى رئيس جمهورية صنع في لبنان”.