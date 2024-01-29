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حنكش: زخم من "الخماسية".. والتوجّه نحو الخيار الثالث

منذ ساعة واحدة
الياس حنكش

الياس حنكش

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أشار النائب الياس حنكش إلى أن هناك “زخمًا من “الخماسيّة” باتجاه الضغط على مختلف الأفرقاء لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الدعم هو فرصة للبنانيّين”، كاشفاً أن “التوجه هو صوب الخيار الثالث”.

وقال حنكش في حديث لـmtv: “ما يحصل في ملف انفجار المرفأ غير مقبول ولا أحد من المطلوبين يخضع للتحقيق، والإصلاح في البلد يجب أن يبدأ من القضاء”.

على صعيد آخر، قال حنكش: “لم نشهد على مجزرة إنسانيّة كالتي نشهدها في غزّة اليوم، ومن غير المعقول أن نشهد أمرًا كهذا في ظلّ صمت دولي، ولكن نرفض جرّ لبنان إلى الحرب رفضًا تامًّا”.

وأضاف: “نرفض أن يربط حزب الله لبنان بأجندة إيران في الحرب القائمة، في الوقت التي تقوم فيه طهران بالتفاوض على صعيد أكبر على حساب الشعوب التي تخسر حياتها”.

وتابع: “لا أحد يحمينا إلا الجيش اللبناني، ومرّة جديدة يدفع الشعب اللبناني ثمن حرب الآخرين على أرضه بغضّ النظر عن أحقيّة القضيّة ويجب تسليم سلاح الحزب للدولة”.

من جهة أخرى، قال حنكش: “نشدّ على يد البطريرك الراعي الذي يتعرّض لأبشع حملات التشويه والتخوين”.

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