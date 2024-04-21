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حنكش: زمن الترهيب والتهديد قد ولى!

منذ ساعتين
الياس حنكش

الياس حنكش

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كتب عضو كتلة الكتائب النائب إلياس حنكش على حسابه عبر “اكس”: “تصوير المبنى الذي يسكن فيه الزميل النائب وضاح الصادق ليلاً هو حدث أمني خطير والقوى الأمنية مطالبة بالتحقيق جدياً فيه وتوقيف الفاعلين وكشف مخططاتهم وأهدافهم”.

واضاف, “زمن الترهيب والتهديد وتوجيه الرسائل قد ولى!”.

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