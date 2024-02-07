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حنكش: طرقاتنا مهترئة بسبب غياب الصيانة

منذ 19 دقيقة
الياس حنكش

الياس حنكش

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كتب النائب الياس حنكش على منصة “أكس”:

“طرقاتنا مهترئة بسبب غياب الصيانة وزيادة الضغط الأسوأ في المتن خصوصاً المداخل والوصلات الأساسية مكلس-بعبدات(حفر) المتن السريع(إضائة) بيت مسك-العطشانة(زفت) انطلياس-بكفيا(صيانة) حملايا-عين الخروبة-مياسة(حفر)، نعمل مع رئيس الكتائب سامي الجميل، المعنيين والمتبرعين على تخفيف الضرر بما أمكن”.

 

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