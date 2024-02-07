حنكش: طرقاتنا مهترئة بسبب غياب الصيانة

كتب النائب الياس حنكش على منصة “أكس”:

“طرقاتنا مهترئة بسبب غياب الصيانة وزيادة الضغط الأسوأ في المتن خصوصاً المداخل والوصلات الأساسية مكلس-بعبدات(حفر) المتن السريع(إضائة) بيت مسك-العطشانة(زفت) انطلياس-بكفيا(صيانة) حملايا-عين الخروبة-مياسة(حفر)، نعمل مع رئيس الكتائب سامي الجميل، المعنيين والمتبرعين على تخفيف الضرر بما أمكن”.

طرقاتنا مهترئة بسبب غياب الصيانة وزيادة الضغط

الأسوأ في #المتن خاصة المداخل والوصلات الأساسية

مكلس-بعبدات(حفر)

المتن السريع(إضائة)

بيت مسك-العطشانة(زفت)

انطلياس-بكفيا(صيانة)

حملايا-عين الخروبة-مياسة(حفر)

نعمل مع رئيس الكتائب #سامي_الجميل، المعنيين والمتبرعين تخفيف الضرر بما أمكن pic.twitter.com/fRYGjYORnM — Elias Hankach (@EliasHankach) February 7, 2024