حنكش: طرقاتنا مهترئة بسبب غياب الصيانة

كتب النائب الياس حنكش على منصة “أكس”:
“طرقاتنا مهترئة بسبب غياب الصيانة وزيادة الضغط الأسوأ في المتن خصوصاً المداخل والوصلات الأساسية مكلس-بعبدات(حفر) المتن السريع(إضائة) بيت مسك-العطشانة(زفت) انطلياس-بكفيا(صيانة) حملايا-عين الخروبة-مياسة(حفر)، نعمل مع رئيس الكتائب سامي الجميل، المعنيين والمتبرعين على تخفيف الضرر بما أمكن”.
طرقاتنا مهترئة بسبب غياب الصيانة وزيادة الضغط
الأسوأ في #المتن خاصة المداخل والوصلات الأساسية
مكلس-بعبدات(حفر)
المتن السريع(إضائة)
بيت مسك-العطشانة(زفت)
انطلياس-بكفيا(صيانة)
حملايا-عين الخروبة-مياسة(حفر)
نعمل مع رئيس الكتائب #سامي_الجميل، المعنيين والمتبرعين تخفيف الضرر بما أمكن pic.twitter.com/fRYGjYORnM
— Elias Hankach (@EliasHankach) February 7, 2024