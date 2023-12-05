حنكش: على المجتمع الدولي ردع العدو وإرغامه على تطبيق الـ 1701

أشار النائب الياس حنكش عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أنّه “بعد استشهاد العنصر في الجيش اللبناني وجرح آخرين نتيجة القصف الإسرائيلي، على المجتمع الدولي والأصدقاء الدوليين الحريصين على عدم توسّع الحرب، ردع هذا العدو وإرغامه على تطبيق القرار ١٧٠١”.

حنكش أضاف: “نقف إلى جانب المؤسسة العسكرية بدفاعها الحصري عن سيادة الوطن وأرضه وشعبه”.

بعد إستشهاد العنصر في الجيش اللبناني وجرح أخرين نتيجة القصف الإسرائيلي، على المجتمع الدولي والأصدقاء الدوليين الحريصين على عدم توسّع الحرب، ردع هذا العدو وإرغامه على تطبيق القرار ١٧٠١.

نقف إلى جانب المؤسسة العسكرية بدفاعها الحصري عن سيادة الوطن وأرضه وشعبه.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/isodxOSvIi — Elias Hankach (@EliasHankach) December 5, 2023

وكانت قيادة الجيش قد أعلنت في بيان، أنّه “بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥، تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة – العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ٣ آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة”.