حنكش: علينا أن نختار إن كان لبنان جنة أو منصة لإطلاق الصواريخ

أعلن عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش أنّه “إنسانيًا لا يمكن أن نكون على الحياد أمام المشاهد التي نراها في غزة، إنما في الوقت نفسه لا يمكن أن نغامر بلبنان واللبنانيين، ذلك أن قرار الحرب اليوم ليس قرار الدولة المركزية، بل قرار حزب يتخذ اللبنانيين رهينة”.

وتابع في حديث عبر mtv: “يجب أن نكون جميعنا مسؤولين عن أي قرار حتى قرار الحرب إنما أن يقرّر أي كان أن يأخذنا رهائن في المكان الذي يريد ولحظة يريد ونشكره لأنه لم يشنّ الحرب فهذا غير مقبول، والمشكلة أن هذا السلاح إن استعمل بحرب شاملة فسيدمر البلد وإن لم يستعمل في الخارج سيستعمل في الداخل كما استعمل في الكحالة وعين الرمانة”.

وأضاف: “نحن لا نتكلم في الكواليس، بل في العلن، فكل حرب ضد أي كان ستدمّر لبنان ونحن علينا أن نختار إن كان لبنان جنة أو منصة لإطلاق الصواريخ”.