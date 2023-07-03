حنكش: لاستكمال التحقيقات بأسرع وقت ممكن في جريمة بشري

غرّد عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش عبر حسابه على “تويتر”، مشيرًا إلى أنّ “المطلوب من القوى الأمنية والسلطة القضائيّة استكمال التحقيقات بأسرع وقت ممكن في جريمة قتل الشابين مالك طوق وهيثم طوق غدرًا في بشري، وتوقيف المجرمين ومحاسبتهم”.

حنكش قال في تغريدته إنّ “ما أصاب أهل بشري أصاب كل لبنان، ومع أهلها نصلي لراحة نفس الشهيدين”.

المطلوب من القوى الأمنية والسلطة القضائية إستكمال التحقيقات بأسرع وقت ممكن في جريمة قتل الشابين مالك طوق وهيثم طوق غدراً في بشري وتوقيف المجرمين ومحاسبتهم.

ما أصاب أهل بشري أصاب كل لبنان ومع أهلها نصلي لراحة نفس الشهيدين. pic.twitter.com/1N6H3LnWD9 — Elias Hankach (@EliasHankach) July 3, 2023