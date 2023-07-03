الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
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حنكش: لاستكمال التحقيقات بأسرع وقت ممكن في جريمة بشري

منذ 6 ساعات
الياس حنكش

الياس حنكش

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غرّد عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش عبر حسابه على “تويتر”، مشيرًا إلى أنّ “المطلوب من القوى الأمنية والسلطة القضائيّة استكمال التحقيقات بأسرع وقت ممكن في جريمة قتل الشابين مالك طوق وهيثم طوق غدرًا في بشري، وتوقيف المجرمين ومحاسبتهم”.

حنكش قال في تغريدته إنّ “ما أصاب أهل بشري أصاب كل لبنان، ومع أهلها نصلي لراحة نفس الشهيدين”.

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