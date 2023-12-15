حنكش للمشكّكين: المعارضة الموحّدة تحمي الوطن والجيش اللبناني

تعليقًا على التمديد النيابي لقائد الجيش العماد جوزاف عون، كتب النائب الياس حنكش عبر منصة “إكس”: شو عم تعمل المعارضة؟ شو طالع بإيدها؟ جملة نسمعها من بعض المشكّكين وقليلي الإيمان”.

حنكش أضاف: “الجواب جاء اليوم بعد تأجيل تسريح قائد الجيش في جلسة مجلس النواب”.

وتابع موضحًا أنّ “المعارضة الموحدة وعلى أعلى مستوى من التنسيق.. تحمي الوطن والجيش اللبناني”.

"شو عم تعمل المعارضة؟ شو طالع بإيدها؟"

جملة نسمعها من بعض المشككين وقليلي الإيمان…

الجواب جاء اليوم بعد تأجيل تسريح قائد الجيش في جلسة مجلس النواب

فالمعارضة الموحدة وعلى أعلى مستوى من التنسيق…تحمي الوطن و #الجيش_اللبناني pic.twitter.com/o7QCOxXThv — Elias Hankach (@EliasHankach) December 15, 2023