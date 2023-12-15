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حنكش للمشكّكين: المعارضة الموحّدة تحمي الوطن والجيش اللبناني

منذ 41 دقيقة
الياس حنكش

الياس حنكش

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تعليقًا على التمديد النيابي لقائد الجيش العماد جوزاف عون، كتب النائب الياس حنكش عبر منصة “إكس”: شو عم تعمل المعارضة؟ شو طالع بإيدها؟ جملة نسمعها من بعض المشكّكين وقليلي الإيمان”.

حنكش أضاف: “الجواب جاء اليوم بعد تأجيل تسريح قائد الجيش في جلسة مجلس النواب”.

وتابع موضحًا أنّ “المعارضة الموحدة وعلى أعلى مستوى من التنسيق.. تحمي الوطن والجيش اللبناني”.

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