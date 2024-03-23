حنكش: ليس هناك من يعوَّض عنه وآخر لا يعوَّض في هذا البلد

يطالب وزراء الممانعة بتعويضات لأهالي الجنوب جراء حرب ما اختارها اللبنانيون انما فرضها حزب يخطف الدولة عليهم.

النائب الياس حنكش علّق على ما أثير في هذا الصدد وقال: “هذا الامر لم يُقرّ بعد وتواصل معي أحد مستشاري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأكد ان الأمر لم يحصل الا أننا سمعنا التصريحات التي صدرت حول هذا الموضوع من فرقاء الممانعة الذين أكدوا ان التعويض حتمي”.

أضاف حنكش في مداخلة عبر صوت لبنان:”نحن لسنا ضدّ التعويض لأي مواطن لبناني يتضرر ولكن في الوقت نفسه نعيد ونكرر القول انه ليس من فترة بعيدة حصل أكبر انفجار غير نووي في لبنان وقتِل على أثره أكثر من 200 ضحية جراء تقصير الدولة بالمباشر والفساد وأحد من الدولة لم يلتفت الى أهالي الشهداء”.

وتابع حنكش:”كلنا مواطنون درجة أولى في هذا البلد وليس هناك من يعوَّض عنه وآخر لا يعوَّض ولن أعود الى شهداء 14 آذار ولا شهداء الحرب اللبنانية والملفت الدولة لم تتصرف يوما بهذه السرعة وهذا أمر ممتاز ولكن ألا يجوز أيضا ان تعوّض الدولة عن ضحايا شهداء المرفأ الذين استشهدوا جراء تقاعس الدولة والفساد في المرفأ ؟”.

وختم بالقول:”كل ما نقوله ان هناك شعورا جديا وحقيقيا بأنه عندما يتعلّق الموضوع بفئة من اللبنانيين تعتبر نفسها “مواطني درجة اولى” كله يكون سريعا ومسهّلا”.