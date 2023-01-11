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حنكش: "ما رح نترك هالأبطال وحدن" والقضية قضيتنا

منذ 21 ثانية
الياس حنكش

الياس حنكش

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غرّد النائب الياس حنكش عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “مش مقبول تكون الدولة عاجزة عن إلقاء القبض على المجرمين اللي تسببوا بتفجير مرفأ بيروت واللي هددوا المحقق العدلي واللي عم بعرقلوا التحقيق وتستدعي وتستقوي على ويليام نون وبيتر بو صعب ووالده وبعض أهالي الضحايا اللي عم بطالبوا بتحقيق العدالة”.

حنكش أضاف: “ما رح نترك هالأبطال وحدن والقضية قضيتنا!”

تغريدة حنكش جاءت ردًا على استدعاء تحرّي بيروت لوليم نون غدًا عند الساعة العاشرة صباحًا.

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