حنكش: ما يحصل داخل قاعة البرلمان "حقّ دستوريّ" للنواب

اعتبر عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش أن ما يحصل داخل قاعة مجلس النواب ليس ردة فعل إنما حق دستوري للنواب بالبقاء في المجلس حتى انتخاب رئيس، مذكرّا بأنّ “الكتائب” كان قد طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالبقاء في المجلس وعقد دورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن تم التعامل بخفة مع هذا المطلب.

حنكش أضاف في حديث إذاعيّ: “لا يمكننا الاستمرار بالوضع الحالي والتعامل بشكل طبيعي مع الفراغ، وكل الوسائل متاحة أمامنا لانتخاب رئيس والبقاء في المجلس هي احدى هذه الوسائل”.

تابع: “عندما تصبح الأعراف غطاء للتعطيل فهذا أمر غير مقبول، الدستور واضح ونحن انتُخبنا على أساس القانون واحترام الدستور، وهذا مكرّس ومقدس ولا يمكن الاستمرار بخلاف ذلك، لذلك علينا مقاربة المواضيع بطريقة مختلفة”.