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حنكش: منذ اغتيال رفيق الحريري ونحن في انحدار مستمر

منذ 4 دقائق
الياس حنكش

الياس حنكش

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غرّد عضو حزب “الكتائب” النائب الياس حنكش عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “منذ اغتيال رفيق الحريري ونحن في انحدار مستمر.. خطة واضحة لتدمير لبنان.. حققت أهدافها”!

حنكش أضاف: “لأجل شهداء ١٤ آذار ولأجل مستقبل أولادنا، سنواجه وسننهض من جديد، شاء من شاء وأبى من أبى”.

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