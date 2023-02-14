حنكش: منذ اغتيال رفيق الحريري ونحن في انحدار مستمر

غرّد عضو حزب “الكتائب” النائب الياس حنكش عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “منذ اغتيال رفيق الحريري ونحن في انحدار مستمر.. خطة واضحة لتدمير لبنان.. حققت أهدافها”!

حنكش أضاف: “لأجل شهداء ١٤ آذار ولأجل مستقبل أولادنا، سنواجه وسننهض من جديد، شاء من شاء وأبى من أبى”.

منذ اغتيال #رفيق_الحريري ونحن في انحدار مستمر…

خطة واضحة لتدمير #لبنان…حققت اهدافها!

لأجل شهداء #١٤_آذار ولأجل مستقبل أولادنا، سنواجه وسننهض من جديد، شاء من شاء وأبى من أبى pic.twitter.com/BMTBqGYNv7 — Elias Hankach (@EliasHankach) February 14, 2023