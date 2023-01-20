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حنكش: من حظّ شارل مالك أنّه رحل قبل هذا الانحدار!

منذ 18 دقيقة
الياس حنكش

الياس حنكش

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غرّد النائب الياس حنكش عبر “تويتر”، قائلًا: “لبنان يفقد حقّه بالتصويت في الجمعية العامة بسبب تراكم المستحقات. رحم الله شارل مالك من حظه أنه رحل قبل أن يصل لبنان إلى هذا المستوى المنحدر على الصعيد الأممي”!

يشار إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنّ لبنان وفنزويلا وجنوب السودان، متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وهي من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا.

ووفقًا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولارًا لفنزويلا، و1835303 دولارًا للبنان، و196130 دولارًا لجنوب السودان.

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