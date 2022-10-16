حنكش: الثروات الطبيعية امر مهم والأهم أن يكون لدينا من يحسن ادارتها

لايزال ملف ترسيم الحدود المحور الأساسي على الساحة اللبنانية في حين وضع لبنان على خريطة الدول النفطية، وبعد المفاوضات التي كانت باشراف أميركا وقع لبنان مرسوم الترسيم البحري وسط تفاؤل دولي من هذه الخطوة.

هذا وقد أعلن النائب الياس حنكش انه في لبنان أكثر من ١٧ نهرا دائما وأكثر من ٢٠٠٠ نبع، والمواطنون يشترون المياه بالصهاريج “إن كانوا قادرين على كلفته”.

وقال حنكش في تغريدة على “تويتر”: “مهم جداً ان يكون لدينا ثروات وموارد طبيعية كالنفط والغاز…لكن الأهم أن يكون لدينا من يحسن ادارتها ومن يعرف الافادة منها وتوزيع مردودها لمنفعة الناس!”.

في #لبنان أكثر من ١٧ نهر دائم وأكثر من ٢٠٠٠ نبع…

والمواطنون يشترون المياه بالصهاريج (إن كانوا قادرين على كلفته)

مهم جداً ان يكون لدينا ثروات وموارد طبيعية كالنفط والغاز…

لكن الأهم أن يكون لدينا من يحسن ادارتها ومن يعرف الاستفادة منها وتوزيع مردودها لمنفعة الناس! pic.twitter.com/9DjgSJblfq — Elias Hankach (@EliasHankach) October 16, 2022