الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حنكش: الثروات الطبيعية امر مهم والأهم أن يكون لدينا من يحسن ادارتها

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2022 9:38 صباحًا
الياس حنكش

الياس حنكش

A A A
طباعة المقال

لايزال ملف ترسيم الحدود المحور الأساسي على الساحة اللبنانية في حين وضع لبنان على خريطة الدول النفطية، وبعد المفاوضات التي كانت باشراف أميركا وقع لبنان مرسوم الترسيم البحري وسط تفاؤل دولي من هذه الخطوة.

هذا وقد أعلن النائب الياس حنكش انه في لبنان أكثر من ١٧ نهرا دائما وأكثر من ٢٠٠٠ نبع، والمواطنون يشترون المياه بالصهاريج “إن كانوا قادرين على كلفته”.

وقال حنكش في تغريدة على “تويتر”: “مهم جداً ان يكون لدينا ثروات وموارد طبيعية كالنفط والغاز…لكن الأهم أن يكون لدينا من يحسن ادارتها ومن يعرف الافادة منها وتوزيع مردودها لمنفعة الناس!”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    الدولار مستمرّ على معدلاته المرتفعة.. اليكم التفاصيل
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع: لن نقبل برئيس جديد "شو ما كان وكيف ما كان"
    الحكومة - لبنان
    مصير الحكومة يُحسم هذا الأسبوع.. فهل من مفاجآت؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مجموعة من عناصر ميليشيا حزب الله في سوريا
    حزب الله خذل روسيا.. سيدفع الثمن باهظاً في سوريا
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    تغيير في برنامج مغادرة عون لقصر بعبدا
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يسجل مستوى قياسياً جديداً!