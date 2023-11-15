حنكش: نحن لا نريد الحرب.. وما من أحد يحمي لبنان إلا الجيش

شدد النائب الياس حنكش اليوم على أن “الشعب اللبناني يرفض أن يكون قرار السلم والحرب بيد من يأخذ أوامره من الخارج ولو كان لدينا دولة تفرض قرار الـ1701 كنّا تفادينا هذا القلق الذي نعيشه من احتمال توسّع الجبهات”.

وقال حنكش في حديث للـLBCI : “لا أحد باستطاعته أن “يُهدّي” حزب الله أو حتى أن يناقشه وقد تبيّن أنه هو الدولة ويتفرّد بقراره ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ينتظران قراره للتصرّف على أساسه”، لافتًا إلى أنه “إذا كانوا يريدون أن يكون لبنان منصّة للصواريخ فنحن نريده أن يكون منصّة للتكنولوجيا ونحن لا نريد الحرب”.

وأكد أنه “ما من أحد يؤمّن حماية لبنان إلا الجيش اللبناني ونحن باستطاعتنا أن نكون مع غزة وأهلها وضد أن ننجرّ إلى حرب”.

وتابع: “علينا أن نرتقي إلى فكرة أن هناك دولة وهي التي تقرر في هذا البلد وأن نتواضع ونجلس مع الآخرين على طاولة واحدة ولا أن نتفرّد في القرار”.

وأشار حنكش إلى أن “وحدة الساحات هي وحدة المسرحيات فعملياً المحور كان ينتظر لحظة ٧ تشرين وهو يقول أن سبب وجوده محو إسرائيل عن الخارطة ولم يحصل شيء والمناوشات لا تتخطى المرسوم لها”.