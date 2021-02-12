حنكش يطلب الحصول على قرار توسعة مكبّ ساحل المتن

تقدم النائب المستقيل ورئيس اقليم المتن الكتائبي الياس حنكش بكتابين الى الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر طالباً الحصول على نسخة عن المستندات التي تبرز القرار “الاستثنائي” للموافقة على توسعة مكب النفايات في الجديدة – البوشرية – السد في قضاء المتن بمساحة أربعين ألف متر مربع اضافي وكلفة ذلك، والذي صدر في كانون الثاني ٢٠٢١ ووقع عليه رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وسرب مضمونه في الوسائل الاعلامية.

واستند حنكش في الكتابين الى قانون حق الوصول الى المعلومات الذي صدر عام 2017 وطلب الحصول على المستندات إحتراماً لمبدأ الشفافية وذلك ضمن المهلة المحددة قانوناً على أن تتخذ الاجراءات القانونية المتاحة لاحقاً بعد الحصول على المستندات.