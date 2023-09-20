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حنكش: تلقينا وعد بفتح النافعة نهائيا

منذ 17 دقيقة
النائب الياس حنكش

النائب الياس حنكش

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كتب عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش في منشور على حسابه عبر منصة “اكس”, “زرت وزير الداخلية القاضي بسام مولوي وناقشنا أسباب التفلت الأمني في المتن وتزايد السرقات”.

وأضاف: “وطالبت برفع عديد قوى الأمن في القضاء وبحثنا بالخطر الناتج عن ارتفاع عدد اللاجئين السوريين في القرى والبلدات ودور البلديات في هذا الإطار”.

وتابع، “وأخيراً تلقينا وعداً من الوزير بفتح النافعة نهائيا”.

وقال حنكش: “كما شددت على ضرورة إستكمال التحقيقات في جريمة قتل الياس الحصروني في بلدة عين أبل ومحاسبة المخططين والمنفذين وحماية أهالي البلدة والقرى المجاورة، حيث بدا الوزير شديد الحرص على ذلك”.

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