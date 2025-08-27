الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
حنين السيد: الإعاقة ليست عجزًا بل قوة تدفع نحو العدالة والكرامة

منذ 37 دقيقة
وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد

كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على حسابها عبر منصة “إكس” أنها عقدت اليوم مؤتمرًا صحافيًا في مقر الوزارة عرضت خلاله أبرز الخطوات العملية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان.

وأكدت السيد أنّ الإعاقة تشكّل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية لبناء شبكة حماية اجتماعية شاملة قائمة على العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أنّ الوزارة، وبالشراكة مع الإسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوزارات المعنيّة، تعمل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يترجم التزامات لبنان بعد توقيعه على الاتفاقية الدولية ذات الصلة.

وأعلنت أنّ الوزارة ستعيد تفعيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين عبر انتخابات مقررة في كانون الثاني المقبل، بما يعيد حق المشاركة والمساءلة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. كما كشفت أنّ برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة (NDA) بات ممولًا من موازنة الدولة اللبنانية، معتبرة ذلك إنجازًا يؤكد تحمّل الحكومة لمسؤولياتها المباشرة. ولفتت إلى أنّ البرنامج سيتوسع في أيلول المقبل ليشمل كبار السن من مواليد 1960 وما قبل، متوقعًا أن يتخطى عدد المستفيدين 30 ألف شخص.

