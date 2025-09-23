الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حنين السيد: خطة العودة تؤتي ثمارها و341 ألف نازح غادروا لبنان

منذ 18 ثانية
وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد

وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد

A A A
طباعة المقال

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أنّ “خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين التي انطلقت في 1 تموز 2025، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية ووكالتي الـUNHCR والـIOM، أثمرت حتى اليوم عن عودة 341 ألف شخص إلى سوريا”.

وأشارت إلى أنّه “تم شطب 238,120 نازحاً من قاعدة بيانات المفوضية، فيما سجّل 114,996 رغبتهم بالعودة الطوعية”، معتبرة أنّ “هذه النتائج الإيجابية تعكس التزام الحكومة اللبنانية بخطوات عملية ومنظمة”.

وشدّدت السيد على أنّ “الأرقام ستُحدَّث بشكل شهري بالتعاون مع الأمن العام، بما يضمن الشفافية ومواكبة المجتمع الدولي لمسار العودة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لقاءات وزير الداخلية- تعبيرية
    سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. إليكم تفاصيلها
    النائبة ستريدا جعجع
    ستريدا جعجع: السعودية كانت على الدوام وجه خير على لبنان
    النائب فؤاد مخزومي
    فؤاد مخزومي: شكراً للمملكة على هذا النهج العروبي المشرّف

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
    كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
    مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
    تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
    للقرنفل فوائد رهيبة
    ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟