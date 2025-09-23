حنين السيد: خطة العودة تؤتي ثمارها و341 ألف نازح غادروا لبنان

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أنّ “خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين التي انطلقت في 1 تموز 2025، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية ووكالتي الـUNHCR والـIOM، أثمرت حتى اليوم عن عودة 341 ألف شخص إلى سوريا”.

وأشارت إلى أنّه “تم شطب 238,120 نازحاً من قاعدة بيانات المفوضية، فيما سجّل 114,996 رغبتهم بالعودة الطوعية”، معتبرة أنّ “هذه النتائج الإيجابية تعكس التزام الحكومة اللبنانية بخطوات عملية ومنظمة”.

وشدّدت السيد على أنّ “الأرقام ستُحدَّث بشكل شهري بالتعاون مع الأمن العام، بما يضمن الشفافية ومواكبة المجتمع الدولي لمسار العودة”.