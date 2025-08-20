الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
حنين السيد: وزير المالية وقع التصفيات العائدة لمراكز الخدمات الإنمائية والمشاريع الكبرى

منذ 49 دقيقة
وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد

قالت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد في بيان: “وقع وزير المالية التصفيات العائدة لمراكز الخدمات الإنمائية والمشاريع الكبرى، إضافة إلى المخصّصات النقدية المرصودة في موازنة الوزارة لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد المتابعة الحثيثة والتنسيق المستمر مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد.

وأضافت “هذه الخطوة ستتيح دفع مستحقات كافة المستخدمين ونفقات الخدمة في المراكز والمشاريع التابعة للوزارة حتى نهاية عام 2025”.

وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن “شكرها العميق للعاملين في المراكز والمشاريع على التزامهم وتفانيهم في خدمة الناس، رغم التأخير الذي حصل في دفع مستحقاتهم”، مؤكدة أن “صبرهم ودعمهم يشكلان ركيزة أساسية لاستمرار عمل الوزارة في خدمة الفئات الأكثر ضعفا”.

