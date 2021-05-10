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حواجز حلوى لقوى الأمن... "ليكون رمضان أحلى"

10 - مايو - 2021
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “بتواريخ 28 و29/4/2021 و08/05/2021، بمبادرة إنسانية عنوانها “ليكون رمضان أحلى”، هدفت إلى إضفاء جو من السعادة والفرح في قلوب المواطنين لمناسبة شهر رمضان، وزعت جمعية ACUA – Association for collaborative unified aims، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، الحلويات على المارة في شوارع بيروت وعكار، وطرابلس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسيرة التعاون والتنسيق بين المديرية العامة والجمعية المذكورة، لا سيما في هذه الأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها الوطن، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بل ستليها نشاطات أخرى من أجل محاولة التخفيف عن كاهل المواطنين وبث روح الأمل والتعاضد”.

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