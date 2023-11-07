الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حوادث السير في لبنان.. أرقام مرعبة

منذ 55 دقيقة
ارتفاع مقلق بحوادث السير في لبنان

ارتفاع مقلق بحوادث السير في لبنان

A A A
طباعة المقال

سجّل عدد القتلى الناتج عن حوادث السير خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022، بلغت نسبته 21 في المئة.

وجاء الارتفاع الكبير خلال شهري آب وأيلول 2023، إذ بلغ 151 ضحية مقابل 73 ضحية في العام الماضي.

ووصل عدد الجرحى إلى 2086 جريحًا مقارنة بـ1844 جريحًا، بارتفاع نسبته 13.1 في المئة.

أمّا عدد حوادث السير فقد وصل إلى 1777 حادث مقارنة بـ 1646 حادثَ سير بارتفاع نسبته 7.،9 فالمئة.

إنّ هذا الارتفاع في عدد الضحايا الناتج عن حوادث السير بنسبة أعلى من عدد الحوادث وعدد الجرحى، مردّه حالة الطرقات الرديئة وحالة السيارات المتهالكة، بالإضافة إلى السرعة الزائدة والقيادة المتهورة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرابطة المارونية
    "الرابطة المارونية": لتحييد ملف الجيش وقيادته عن التجاذبات والخلافات السياسية
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان
    توقيف
    نفّذ عدداً من عمليات السرقة والنشل في مناطق عدة من جبل لبنان

    الأكثر قراءة

    طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي
    حركة مطار رفيق الحريري.. تراجع القادمين 20% وزيادة المغادرين 4%
    قصف إسرائيلي على سيارة مدنية جنوب لبنان
    فيديو.. استشهاد 3 أطفال باستهداف العدو الإسرائيلي لسيارة تقلهم جنوب لبنان
    قذيفة "الياسين-105"
    طوفان الأقصى
    أسقطت الميركافا والنمر.. معلومات خطيرة عن قذيفة "الياسين-105" والمسافة صفر