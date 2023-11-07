حوادث السير في لبنان.. أرقام مرعبة

سجّل عدد القتلى الناتج عن حوادث السير خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022، بلغت نسبته 21 في المئة.

وجاء الارتفاع الكبير خلال شهري آب وأيلول 2023، إذ بلغ 151 ضحية مقابل 73 ضحية في العام الماضي.

ووصل عدد الجرحى إلى 2086 جريحًا مقارنة بـ1844 جريحًا، بارتفاع نسبته 13.1 في المئة.

أمّا عدد حوادث السير فقد وصل إلى 1777 حادث مقارنة بـ 1646 حادثَ سير بارتفاع نسبته 7.،9 فالمئة.

إنّ هذا الارتفاع في عدد الضحايا الناتج عن حوادث السير بنسبة أعلى من عدد الحوادث وعدد الجرحى، مردّه حالة الطرقات الرديئة وحالة السيارات المتهالكة، بالإضافة إلى السرعة الزائدة والقيادة المتهورة.