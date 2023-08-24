الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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حوار "الحزب" و"التيار": خطى بطيئة ولا نتائج سريعة

منذ 6 دقائق
حزب الله والتيار الوطني الحر

حزب الله والتيار الوطني الحر

اللواء
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أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” إلى أنّ أي تقدم في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر لا يزال يسير في خطى بطيئة ولا يمكن أن يخرج بالنتيجة سريعا لاسيما أن نقاط البحث بين الفريقين لا تقتصر على الملف الرئاسي، ولفتت إلى أن ما قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في رفض فرض رئيس ماروني على التيار خارج عن تمثيله وقناعاته يعني أن أي مقايضة في الاستحقاق الرئاسي لم تنضج بعد.

وأضافت أن ما من اتفاق بينهما بعد على المرشح الرئاسي وفي الأصل لم تصل المفاوضات بينهما إلى هذه النقطة، وأكدت أن باسيل متمسك بمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة انما لا تزال تشكل محور رفض الحزب، مشيرة إلى أنه عندما يحين موعد التفاهم بينهما فإن الأمور تبقى قابلة للحل.

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