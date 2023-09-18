حوار برّي في تشرين.. وانتخاب الرئيس على طريقة "بابا روما"!

أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يقصد بـ”جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، على طريقة انتخاب بابا روما.”

بري كشف لصحيفة “اللواء” أنه سيدعو إلى الحوار في أوائل تشرين إذا لم تحدث أي مفاجأة، قائلًا: “ما زال الوقت أمامنا، وسمعت بأنّ القطريين سيأتون إلى لبنان بطرح ما”.

وأكد بري أنه سيدير الحوار وسيكون معه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، معربًا عن ثقته من احتمال الوصول إلى حل، وقال: “أنا حريص على مشاركة الجميع، فالمرحلة حساسة ولا بد من مشاركة الجميع ليكون الحوار منتجًا ومثمرًا، فلننتظر مواقف القوى النهائية لنبني على الشيء مقتضاه”.