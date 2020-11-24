حواط : المرحلة الحرجة التي نمر بها اليوم تحتم العمل لحل كل المشاكل العالقة

رأى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط أن “المرحلة الحرجة التي نمر بها اليوم تحتم علينا في حكومة تصريف الأعمال العمل لحل كل المشاكل العالقة قدر المستطاع.

كلام حواط جاء خلال لقاء في طرابلس في حضور رئيس جمعية “علم بالقلم” محمد عيد، نائب رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع ورئيس بلدية القرقف الشيخ يحي الرفاعي، رئيس بلدية المحمرة عبد المنعم عثمان، مختار بلدة دير عمار السيد سامي الجندي، مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والاحصاء الدكتور زكريا حمود وهيئات.

في بداية الجلسة استمع حواط الى مطالب الحضور، واثنى على جهودهم في خدمة مجتمعاتهم، مستمعا لأبرز المشاكل لا سيما تحويل عائدات الخلوي للصندوق البلدي المستقل.

وشرح الشيخ الرفاعي وعثمان الأزمات التي تمر بها البلديات وحجم الأعباء الجمة التي يواجهونها وما تسببه تأخير الأموال من الداخلية اللبنانية ووزارة المالية”.

واجرى حواط العديد من الاتصالات مع الوزارات المختصة “تلبية لمطالب الوفد وخاصة بتفعيل وتسريع وصول العائدات من الخلوي الأمر الذي أكده الحواط وأن كافة الإجراءات المنوطة بوزارته قد تم أخذها وتحويل ذلك الى وزارة الداخلية”.

وشكر عيد حواط على “دعم مستشفى الحكومة في المنية عبر وزارة الصحة وتقدمة 50 مليون ليرة من وزارة الإتصالات عبر الهيئة العليا للاغاثة لغرفة عناية الكورونا في مستشفى المنية أيضا”.

كما شكر “لحواط ووزير الصحة على مجهودهما وتعاونهما لدعم تأمين قرار مشروع نقل مرضى الكورونا لجمعية سبل السلام وكل مساعيهما الهامة، والجولات والحركة المكوكية بين الوزارات من أجل جلب الخير لهذه المنطقة المهمشة والمنسية”.

بدوره المختار سامي الجندي “طلب من حواط “تقوية محطة الإنترنت في المنية دير عمار”، ووعد الوزير بتحقيق هذا المطلب بعد مدينة طرابلس.

من جهتهم، قدم اعضاء الوفد الشكر لحواط على جهوده، آملين “لهذا البلد التغيير والإنفراج القريب”.

كما تم النقاش والبحث في مواضيع هامة أخرى وفي الأجواء السياسية العامة.