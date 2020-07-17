حواط: انقطاع الاتصالات سببه عدم توفر المازوت

أوضح وزير الاتصالات المهندس طلال حواط خلال اتصال مع احدى محطات التلفزة، ان “مشكلة انقطاع الاتصالات تعود الى اسباب عدة منها، عدم توفر مادة المازوت في لبنان الامر الذي يؤثر سلبا على تغذية ابراج الارسال بالطاقة”، مؤكدا ان “هذه المشكلة لا تعود الى الوزارة او الى شركتي الخلوي”، لافتا الى ان “الانقطاع لا يستثني اي منطقة او اي رقعة جغرافية، اذ ان المشكلة تكمن فقط في عدم توفر المازوت”.

وعن الخطوات التي تتخذها الوزارة لتخطي الأزمة ومنع تكرارها مستقبلا، قال: “الوزارة تتابع هذا الموضوع وتتعاون مع موردي المازوت ووزارة الطاقة بشكل يومي، وتعمل على إيجاد الحلول المرادفة من خلال تقنيات معتمدة عالميا لتأمين استمرارية عمل ابراج الاتصالات على كل الاراضي اللبنانية من دون اي انقطاع لخدمة الاتصالات”.

وقال: “إننا في لبنان في وضع لا نحسد عليه، من ارتفاع سعر صرف الدولار الى عدم توفر مادة المازوت، انما نحن نحاول جاهدين توفيرها من خلال تعاوننا الوثيق مع الموردين ووزارة الطاقة”.