الأربعاء 4 ذو الحجة 1442 ﻫ - 14 يوليو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حواط تابع مع ألفا وتاتش خطة لتأمين استمرارية قطاع الاتصالات

منذ 12 ساعة
وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط

وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط

A A A
طباعة المقال

عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط، اجتماعا مع رئيسي وأعضاء مجلسي إدارة شركتي الخلوي “ألفا” و”تاتش”، بحضور محاميي الشركتين، وذلك لمتابعة الإجراءات والخطوات المعتمدة لسير العمل ووضع خطة إنقاذية طارئة لتأمين استمرارية قطاع الاتصالات والتاكد من عدم انقطاع الإرسال في كل المحطات على كامل الأراضي اللبنانية، في ظل الازمة التي تواجهها البلاد بسبب شح مادة المازوت وارتفاع آسعار قطع الغيار والصيانة، نظرا لسعر صرف الدولار السوقي.

كما جرى البحث في أمور داخلية تتعلق بالموظفين والإدارة.

    المزيد من أخبار لبنان

    مخابرات الجيش
    توقيف أحد مسؤولي شبكات التهريب بين لبنان وسوريا
    تصاعد وتيرة الإشكال أمام منزل فهمي
    تصاعد وتيرة الاحتجاجات أمام منزل فهمي.. والجيش يتدخل
    شركة كورال
    “كورال” تؤمن المازوت لمعمل الاوكسجين “زهرة”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سيرين عبد النور
    بالفيديو – سيرين عبد النور تحتفل بتخرج كريستيانو من الحضانة
    تجنبوا هذه الأنواع الـ7 من جراثيم المعدة
    الروائح الكريهة للجسم تدل على وجود أمراض
    أمراض تسبب رائحة كريهة للجسم