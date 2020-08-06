حواط تفقد الموظفين في وزارة الاتصالات: ما جرى في بيروت جريمة بحق الانسانية

جال وزير الاتصالات المهندس طلال حواط في ارجاء وزارة الاتصالات التي تضررت بشكل كبير جراء التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت يوم الثلثاء الماضي، متفقدا الموظفين والمكاتب والمديريات واجتمع مع المدراء العامين واطلع منهم على كيفية سير عملية رفع الردم والركام معطيا توجيهاته في هذا الإطار.

وقال:”بداية أود أن أتقدم بالتعزية من اهالي الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الأليم جدا الذي وقع في مرفأ بيروت، وأتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى ومعرفة مصير المفقودين بأسرع وقت”.

وتابع:”ما جرى في بيروت التي تلملم جراحها اليوم، هو جريمة بحق الانسانية، ويتطلب من الجميع حكومة وشعبا الوقوف يدا بيد صفا واحداً الى جانب بعضنا البعض بمحبة واخلاص كبنيان المرصوص لمواجهة هذه التحديات التي نواجهها منذ بداية هذا العام”.

اضاف: “قمنا اليوم بجولة على وزارة الاتصالات واوجيرو وشركتي الخلوي الفا وتاتش، لتفقدهم وتفقد العاملين فيهم والاطلاع على الاضرار التي وقعت. ان الاضرار المادية كبيرة ونشكرالله انه لم يكن هناك خسائر بشرية بين الموظفين. ونحن نعمل حاليا على تصليح الاعطال و ما تضرر كي تعود خدمة الاتصالات الى الجميع بأسرع وقت”.