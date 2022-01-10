حواط: لن يكون هناك جلسة لمجلس الوزراء

قال النائب زياد حواط عبر حديث إذاعي انه: كان من المفترض على رئيس الجمهورية أن يدعو إلى طاولة حوار بعد الانتخابات النيابية السابقة فوراً والبدء بمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، أما اليوم فهذه الدعوة ليست سوى مراوغة سياسية إنتخابية من أجل تقليص حجم الخسائر التي لحقت بهم على أبواب الانتخابات النيابية.

كما أفاد انه : لن يكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ، ولن يتم مناقشة الموازنة وكل ما يقومون به هو “كلام وشعارات فضفاضة” ، وهذا البلد لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة ومع هذه المنظومة، والحل هو بالذهاب إلى اللامركزية الادارية،و أضاف،بأن محور الممانعة جلب إلى لبنان كل الويلات ونحن ندفع فاتورة حزب الله وكل آدائه السياسي الخاطئ.

ثم قال: أن التيار الوطني الحر يستغل السلطة لتوزيع المازوت المدعوم بأقل من سعره في السوق ،وطرح متسائلا، أليس هذا “مازوتاً إنتخابياً” ؟