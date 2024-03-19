حواط: لوضع حد لما يجري من خلال حل سريع لكل المحاكم الخاصة

كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط على منصة “اكس”:

“إنجازات” جديدة لا تحصى ولا تعد تضاف إلى”إنجازات” المحكمة العسكرية التي أظهرت مرة جديدة الوجه البشع للمحاكم الخاصة والإستثنائية، وثقافة القمع المعتمدة مع صاحب أي رأي حر، مع التلويح بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي الجاهزة للإستخدام غب الطلب في سبيل فرض التخويف والترهيب.

آن الأوان لوضع حد لما يجري من خلال حل سريع لكل المحاكم الخاصة وبينها المحكمة العسكرية التي هي موضوع درس عميق ومد وجزر في الآراء في مجلس النواب بهدف ضبط مهامها ودورها، وإعادة الإعتبار إلى القضاء العدلي الذي يساوي بين اللبنانيين.

إلى ذلك الحين الذي طال انتظاره المطلوب المواجهة السلمية وعدم الخضوع في انتظار أن نتمكن بأسرع وقت في المجلس النيابي من تعديل مهامها المدمرة والمعطلة للعدالة والحقيقة وإقرار استقلالية السلطة القضائية التي طال انتظارها أيضاً لكي نعيد الثقة بالقضاء والعدالة ودولة القانون. من هنا يبدأ بناء الأوطان.

"إنجازات" جديدة لا تحصى ولا تعد تضاف إلى"إنجازات" المحكمة العسكرية التي أظهرت مرة جديدة الوجه البشع للمحاكم الخاصة والإستثنائية ، وثقافة القمع المعتمدة مع صاحب أي رأي حر ، مع التلويح بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي الجاهزة للإستخدام غب الطلب في سبيل فرض التخويف والترهيب .

آن… — Ziad Hawat (@ziad_hawat) March 19, 2024