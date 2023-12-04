"كأننا لا نتعلم من خطايا الماضي".. حواط يعلّق على إطلاق "طلائع طوفان الأقصى"

كتب عضو كتلة “الجمهورية القويّة” النائب زياد حواط، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “كأننا لا نتعلم من خطايا الماضي”.

وأضاف، “نعيد اليوم خطيئة التضحية بالسيادة اللبنانية في خدمة مشروع غير لبناني”.

وتابع حواط، “طلائع طوفان الأقصى التي أعلنتها اليوم حماس تجربة عشناها زمن فتح لاند مع الفدائيين الفلسطينيين ودفعنا معها أثماناً لا تنسى”.

كأننا لا نتعلم من خطايا الماضي.

نعيد اليوم خطيئة التضحية بالسيادة اللبنانية في خدمة مشروع غير لبناني. طلائع طوفان الأقصى التي أعلنتها اليوم حماس تجربة عشناها زمن فتح لاند مع الفدائيين الفلسطينيين ودفعنا معها أثماناً لا تنسى. ١/٢ — Ziad Hawat (@ziad_hawat) December 4, 2023

وأردف، “طلائع طوفان الأقصى والسلاح غير الشرعي لحزب الله تكريس للفلتان والسيادة المنتهكة”.

وختم حواط “لا حل إلا بسيادة الدولة من دون شراكة وبسلاح الجيش اللبناني وحيداً لحماية لبنان”.

كأننا لا نتعلم من خطايا الماضي.

نعيد اليوم خطيئة التضحية بالسيادة اللبنانية في خدمة مشروع غير لبناني. طلائع طوفان الأقصى التي أعلنتها اليوم حماس تجربة عشناها زمن فتح لاند مع الفدائيين الفلسطينيين ودفعنا معها أثماناً لا تنسى. ١/٢ — Ziad Hawat (@ziad_hawat) December 4, 2023

وكانت “حماس” في لبنان، قد أصدرت بياناً ظهر اليوم، أعلنت فيه عن البدء بفصيل “طلائع طوفان الأقصى” ودعت الشباب الفلسطيني للإنضمام إليه.