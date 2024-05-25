حوت نافق على شاطئ مدينة صور!

أعلن مدير محمية شاطئ صور الطبيعية الباحث في علوم الأحياء البحرية الدكتور علي بدر الدين العثور على حوت نافق قرب شاطئ محمية صور الطبيعية في المنطقة العلمية.

وأشار بدر الدين إلى أنه “بعدما تلقينا خبرا عن وجود حوت نافق قرب حدود المنطقة العلمية المحاذية لمخيم الرشيدية، توجه فريق المحمية وفريق المركز اللبناني للغوص برئاسة يوسف الجندي إلى مكان وجود الحوت النافق، وتم سحبه إلى الشاطئ واتخاذ الإجراءات المناسبة”.

يذكر أنه في العام الماضي سجلت محمية شاطئ صور الطبيعية نفوق حوتين ضخمين من نوع العنبر على شاطئ بلدة الخرايب واخر على شاطئ بلدة القليلة جنوب مدينة صور.

وأشار بدر الدين إلى أن فريق الرصد العلمي، بالتعاون مع المركز اللبناني للغوص، كان يتابع الحوت النافق بعدما تبلغ عن وجوده في عرض البحر منذ أيام عدة من قبل عدد من صيادي الأسماك.

وأكد أن “أسباب النفوق عديدة ومنها التلوث، الذي يتمثل بالنفايات البحرية البلاستيكية، وهناك سبب اخر يرجح بسبب اصطدام الحوت بسفينة في عرض البحر”.

وأوضح رئيس المركز اللبناني للغوص يوسف الجندي أن التعاون القائم مع محمية شاطئ صور الطبيعية يساهم في رصد ومتابعة الأحياء البحرية كافة في بحر صور والجنوب.