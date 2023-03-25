حول أهداف زيارة ليف إلى لبنان

عقدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف سلسلة لقاءات برفقة السفيرة الأميركية دوروثي شيا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

مصادر متابعة للشأن أشارت إلى أن “المعلومات حول أهداف الزيارة قليلة، ومن غير المعلوم ما إذا كانت المبعوثة الأميركية تحمل جديداً في ما يتعلّق بالاستحقاق الرئاسي، مع استبعاد هذا الأمر، في حين كان للملف الاقتصادي الأهمية القصوى خلال الجولة”، لافتة إلى أنّ المقاربة الأميركية للاستحقاق الرئاسي لم تتغيّر ولم تدخل ليف في الأسماء.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفتت المصادر إلى أن “الوفد الأميركي بحث أيضاً في المستجدات الإقليمية، وبشكل خاص التقارب السعودي – الإيراني، وتبعاته على لبنان”.