السبت 3 رمضان 1444 ﻫ - 25 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حول أهداف زيارة ليف إلى لبنان

منذ 39 دقيقة
باربرا ليف

باربرا ليف

"الأنباء" الإلكترونيّة
A A A
طباعة المقال

عقدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف سلسلة لقاءات برفقة السفيرة الأميركية دوروثي شيا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

مصادر متابعة للشأن أشارت إلى أن “المعلومات حول أهداف الزيارة قليلة، ومن غير المعلوم ما إذا كانت المبعوثة الأميركية تحمل جديداً في ما يتعلّق بالاستحقاق الرئاسي، مع استبعاد هذا الأمر، في حين كان للملف الاقتصادي الأهمية القصوى خلال الجولة”، لافتة إلى أنّ المقاربة الأميركية للاستحقاق الرئاسي لم تتغيّر ولم تدخل ليف في الأسماء.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفتت المصادر إلى أن “الوفد الأميركي بحث أيضاً في المستجدات الإقليمية، وبشكل خاص التقارب السعودي – الإيراني، وتبعاته على لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المدارس
    بسبب التوقيت الصيفي.. التوجّه لإعلان العصيان العام
    محطة محروقات
    جدول جديد لأسعار المحروقات
    بعد وصول الدولار إلى عتبة 4000 ليرة.. كيف أصبحت رواتب الموظفين
    الرواتب إلى الدولرة أيضاً؟

    الأكثر قراءة

    منصة صواريخ تابعة لحزب الله
    بعد اليمن أتى دور سوريا.. روسيا تسحب البساط من تحت أقدام حزب الله
    جثة (تعبيرية)
    سورية تقتل زوجها في أول يوم رمضان
    اليسا وزياد برجي
    هل انتصرت إليسا ؟.. ما مصير اغنية "وبطير"